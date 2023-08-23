Manchester City'nin sahibi Süper Lig'den kulüp satın alacak Dev yatırım grubu City Football Group her geçen yıl büyüyen portföyüne Süper Lig'den bir takım eklemeye kararlı. Görüşmeler sürüyor...

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Dünyanın dört bir yanında birçok futbol takımının sahibi olan City Football Group yapacağı yatırımla Süper Lig'den kulüp satın almaya karar verdi.

Alt sıra takımı olarak satın aldığı Manchester City'yi dünyanın en büyük takımlarından biri yapan Mansour bin Zayed Al Nahyan, Türkiye pazarına da girmek için kolları sıvadı.

İlk aday Başakşehir

Süper Lig'deki takımlarla görüşmeler yapan Nahyan'ın Başakşehir ile sıkı bir iletişim içerisinde olduğu kaydedildi.

City Grup'un Türkiye'den satın alacağı kulüp tam olarak belli olmazken, kısa süre içerisinde nihai sonucun ardından anlaşma yapılan takımın ve ortaklığın resmen açıklanması bekleniyor.

Manchester City ile başlayan dev proje

2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki futbol meraklısı yatırımcı Khaldun al-Mubarak ve Mansour bin Zayed Al Nahyan tarafından kurulan holding Manchester City'nin kaderini değiştirdi.

İşe 2008'de Manchester City'yi satın alarak başlayan ikili, beş yıl sonra gelen New York City FC hamlesinin ardından yatırımlarını City Football Group çatısı altında toplamaya karar verdi.

David Villa, Frank Lampard gibi transferlerle ses getiren New York City'nin başarısı ve Manchester City'nin hızlı yükselişi yeni yatırımların önünü açtı.

2014'te Avustralya ekibi Melbourne City'yi ve Japon temsilcisi Yokohama Marinos'u bünyesine katan grup, 2017'de Uruguay'ın Montevideo takımını ve İspanyol ekibi Girona'nın %44'lük hissesini satın aldı.

Sichuan Jiuniu (Çin), Lommel (Belçika) ve Troyes (Fransa) ve Palermo (İtalya) ile devam eden girişimlere eklenecek son halka Süper Lig'den bir takım olacak.