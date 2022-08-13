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    Manchester United, 2'nci haftada da kazanamadı

    Ligin 2'nci haftasında Brighton deplasmanından 4-0'lık skorla mağlup ayrılan Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı.
    • 13.08.2022 - 22:19
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    Manchester United, 2'nci haftada da kazanamadı

    İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brighton'a kaybeden Manchester United, 2. hafta maçında Brentford ile karşı karşıya geldi.

    Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde mücadeleye başlayan Manchester United, bu kez de deplasmanda Brentford'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

    Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

    Ronaldo mağlubiyete engel olamadı

    Brentford'da milli futbolcu Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı.

    Manchester United'da 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo maça ilk 11'de başladı ama takımının farklı mağlubiyetine engel olamadı.

    Manchester United, 2 nci haftada da kazanamadı #1

    Hollandalı teknik adam eleştirildi

    Bu sonucun ardından teknik direktör Erik ten Hag'ı başta eski futbolcu Rio Ferdinand olmak üzere birçok isim sert şekilde eleştirdi.

    Sosyal medyada da Hollandalı teknik adam için öfke dolu yorumlar yapıldı.

    Manchester United, 2 nci haftada da kazanamadı #2

    Manchester önüzümdeki hafta Liverpool ile karşılaşacak

    İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak. Brentford, Fulham'a konuk olacak.

    Öte yandan Brentford, bu galibiyetle puanını 4 yaptı.

    Manchester United, 2 nci haftada da kazanamadı #3

    Erik ten Hag başarısızlığıyla tarihe geçti

    Ayrıca Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı.

    Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu.

    Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

    Manchester United, 2 nci haftada da kazanamadı #4

    Manchester United, 2 nci haftada da kazanamadı #5


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