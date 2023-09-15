Manchester United, 85 milyon euroluk transferi Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, 85 milyon euroya kadrosuna kattığı Jadon Sancho'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan yapılan açıklamada takım disipliniyle ilgili bir sorunun çözülmesi sürecinde Jadon Sancho'nun kadro dışı bırakıldığı ve bireysel antrenman programı uygulanacağı kaydedildi.

Teknik direktör Erik ten Hag, bu ay başındaki Arsenal mağlubiyetinin ardından 23 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmış ve oyuncunun performansının standartların altında olduğunu savunmuştu.

İngiliz yıldız ise Hollandalı teknik adama karşı çıkarak kendisinin uzun süredir günah keçisi olduğunu iddia etmişti.

ManU'da olaylar bitmiyor

Manchester United, birkaç gün önce de kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Antony'nin bir sonraki duyuruya kadar takıma geri dönmeyeceğini duyurmuştu.

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alıyor.