Manchester United Aboubakar'a talip oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar için sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için Manchester United da devreye girdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini fesheden İngiliz devinin, turnuva ve Al Nassr formasıyla harika bir sezon geçiren golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı.

United'ın listesinde Galatasaray'ın istediği Memphis Depay ve Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Marcus Thuram'ın da olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr ise yılın transferini yaparak kadrosuna Ronaldo'yu katınca Aboubakar için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Bonservisi 10 milyon euro

30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli isteyen Al Nassr, kiralık gönderme teklifine de sıcak bakıyor.

Vincent Aboubakar ile başta Fenerbahçe olmak üzere Al-Ahli, Zamalek ve Rayo Vallecano takımları da ilgileniyor.