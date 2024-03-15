Manchester United kötü haberi verdi! Altay Bayındır sakatlandı Manchester United, Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarını kaçıracağını açıkladı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın sakatlandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun bir kas sakatlığı yaşadığı ve iki hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından Altay Bayındır, takımının Liverpool ile oynayacağı maçı kaçıracak.

Bu sezon 1 maça çıktı

25 yaşındaki file bekçisi, A Milli Takım'ın oynayacağı maçları da kaçırmış olacak.

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'ın forması ile 1 maça çıkan Altay Bayındır, A Milli Takım formasını ise 8 kez sırtına geçirmişti.