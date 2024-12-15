Manchester United - Manchester City maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 16. haftasında Manchester City ve Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayımlanacak. Dev maçı Anthony Taylor yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Josko Gvardiol, İlkay Gündoğan, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Jeremy Doku, Erling Haaland.
Manchester United: Andre Onana, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Rasmus Höjlund.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış