Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig 17. hafta!

Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig 17. hafta!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, Nottingham Forrest ile karşı karşıya gelecek. İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı.

İngiltere Premier Lig, 17. Hafta maçlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Manchester United, bu hafta Nottingham Forest ile mücadele edecek.

Machester United, sezona zorlu başlamasından bu yana güçlü bir performans sergiliyor. Premier Lig tablosunda 26 puanla beşinci sıraya yükseldi. Nottingham Forest ise 19. sırada yer alıyor.

Sıralamada 4. Sıraya yükselmek isteyen Manchester United, Nottingham Forest karşısında galibiyet kaydetmeyi hedefliyor.

İngiltere Ligi’ni yakından takip eden futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Manchester United – Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda?

Manchester United - Nottingham Forest maçı 27 Aralık Salı (bugün) günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Nottingham Forest: Hennessey; Williams, Worrall, Boly, Toffolo; Yates, Mangala, Colback; Johnson, Awoniyi, Lingard