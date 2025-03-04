Manchester United, Ramazan ayına özel inanç odası açtı

Haber Merkezi

Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruçlar tutulmaya başlandı.

Oruç tutup ibadetlerini yerine getirenler arasında futbolcular olduğu kadar taraftarlar da bulunuyor.

İşte İngiliz devi Manchester United, Müslüman taraftarları için takdir toplayan bir uygulama devreye soktu.

RAMAZAN AYINA ÖZEL İNANÇ ODASI AÇTILAR

Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.

İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

TARAFTARLAR TARAFINDAN BEĞENİLDİ

Manchester United'ın Müslüman taraftarları, uygulamanın ardından kulübe teşekkür etti.

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan uygulamayla ilgili olumlu yorumlar da beraberinde geldi.