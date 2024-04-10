Manchester United, Ramazan Bayramı'nı kutladı İngiliz ekibi Manchester United, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Videoda milli kaleci Altay Bayındır yer aldı.

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ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'de 31 maç sonunda topladığı 49 puanla 6. basamakta yer alan Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, yaptığı paylaşımla alkış topladı.

İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda, milli kaleci Altay Bayındır yer alırken, herkesin Ramazan Bayramı kutlandı.

Manchester United'ın kalesini 1 maçta korudu

Sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki file bekçisi, İngiliz ekibinde beklediği forma şansını bir türlü bulamadı.

Altay, ManU kalesini yalnızca 1 resmi maçta korudu.

Altay Bayındır'ın kalede olduğu maçta Manchester United İngiltere FA Cup 4. turunda 4. Lig takımı Newport County'i 4-2'lik skorla mağlup etmişti.