Manchester United şaşkın: Tribünlerde neden bu kadar Galatasaraylı vardı Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a sahasında 3-2 yenilen Manchester United'da, sarı-kırmızılı taraftarların Old Trafford'da beklenenden sayıca fazla olması tartışma yarattı.

ensonhaber.com

Manchester United'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray'a Old Trafford'da 3-2 yenilmesinin yankıları İngiliz basında hala sürüyor.

Manchester ekibinde, bir yandan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken bir yandan da kendi sahalarında oynadıkları maçta Türk taraftarların bu kadar fazla olmasının şaşkınlığı yaşanıyor. United kulübü, bu kadar çok biletin deplasman taraftarlarının eline nasıl geçtiğini araştırıyor.

2 binin altında bilet ayrılmıştı

BBC'nin haberine göre; Old Trafford'da oynanan maçta çok sayıda Galatasaray taraftarının bulunmasının sezonluk bilet sahiplerinin biletlerini satmasından kaynaklandığına inanılıyor.

Manchester United, Devler Ligi maçı için sarı kırmızılı taraftarlara 2 binin altında bilet ayırmıştı. Ancak karşılaşma sırasında tribünlerde bu sayının çok üstünde Galatasaraylı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre misafir seyircilerin stada girme riskini azaltmak için Türk adresli taraftarlara bilet satılmasının yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştı.