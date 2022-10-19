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Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'de oynanacak Manchester United - Tottenham maçının detayları merak konusu oldu. Futbolseverler Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.