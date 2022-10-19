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- Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 19.10.2022 - 11:47
İngiltere Premier Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne olacak.Manchester United'in evinde Tottenham'ı konuk edeceği maçın detayları merak uyandırdı.
Bu dev maçı takip etmek isteyenler maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Üst sıraları yakından ilgilendiren maç öncesi ev sahibi Manchester United 9 maçta topladığı 16 puan ile Premier Lig'de 5. sırada yer alırken Tottenham oynadığı 10 maçta aldığı 23 puan ile 3. sırada bulunuyor.
Evinde oynadığı son maçta Newcastle United ile 0-0 berabere kalan Manchester United taraftarı önünde Tottenham engelini aşmak istiyor.
Peki Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilenler..
Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta?
Manchester United - Tottenham maçı bugün saat 22.15'te başlayacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi S. Hooper yönetecek. Manchester United - Tottenham maçı beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.