Manchester United, Yusuf Akçiçek için geldi

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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Akçiçek son dönemdeki performansıyla göz dolduruyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi.

İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı.

BAYERN MÜNİH'TEN SONRA KIRMIZI ŞEYTANLAR...

Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.

İngiliz ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe-Rangers maçında genç stoperi izleyecek.

İNGİLİZ EKİBİ GENÇ STOPERİ İZLEYECEK

Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern Münih yetkilileri tribünden takip etmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.