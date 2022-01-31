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    Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood tutuklandı

    Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood tutuklandı

    Eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 03:41
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    Manchester United'lı Mason Greenwood hakkında bir kadına tecavüz ve şiddet uyguladığı iddiaları vardı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan bu iddiaların ardından tutuklandı.

    TECAVÜZ VE FİZİKSEL ŞİDDET İDDİASI

    Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.

    Manchester United da forma giyen Mason Greenwood tutuklandı #1

    GREENWOOD ANTRENMANLARA VE MAÇLARA ALINMAYACAK

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

    Manchester United da forma giyen Mason Greenwood tutuklandı #2


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