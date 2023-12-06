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Manchester United'dan Fred için astronomik teklif

Manchester United'dan Fred için astronomik teklif Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim Fred için İngiliz devi harekete geçti. Manchester United, bu transfer için şimdiden menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere haber gönderdi.