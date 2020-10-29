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    Manchester United'ın gözü Hakan Çalhanoğlu'nda

    İngiliz devi Manchester United sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için beklemeye geçti. Milli futbolcu Milan ile anlaşamazsa teklif yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:31
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    Manchester United'ın gözü Hakan Çalhanoğlu'nda

    Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi.

    5 YILLIK SÖZLEŞME

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euroluk teklife sıcak bakmayan 26 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi, devreye girdi.

    Kırmızı Şeytanlar, Hakan Çalhanoğlu için 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

    Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yaptı.

    Manchester United ın gözü Hakan Çalhanoğlu nda #1

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