Manchester United'ın hisseleri 212 milyon sterlin değer kazandı

Premier Lig devi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun transferini açıklamasının ardından cuma gününü 212 milyon sterlin değer kazanarak kapattı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, eski kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı.

HİSSELER 212 MİLYON STERLİN DEĞER KAZANDI

Tüm dünyayı şaşırtan bu kararın ardından Manchester United'ın borsadaki hisseleri de bir günde 212 milyon sterlin değer kazandı.

Perşembe günü Manchester City ile anlaşmaya varan Ronaldo için devreye giren İngiliz devi eski oyuncusunu ezeli rakibine kaptırmayarak hem taraftarını mutlu etmiş oldu hem de eski günlere dönmek için bir fırsat yakaladı.

JUVENTUS'TA SADECE LİGDE 81 GOL ATTI

Portekizli süper yıldız, Juventus'ta önceki üç sezonunu Serie A'yı fethederek geçirmişti, bu süre zarfında 97 lig maçında 81 gol attı ve takımının iki kez şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

SADECE TARAFTAR DEĞİL BORSA DA ÇILDIRDI

Cuma sabahı, United'ın hisse fiyatları 17.38 dolardan (12.62 sterlin) açıldı, ancak kısa süre sonra 19.09 dolara (13.87 sterlin) kadar yükseldi, bu da kulübün genel piyasa değerinin 293 milyon $ (212 milyon sterlin) arttığı anlamına geliyor.

Pek çok kişinin beklediği gibi, hisseler ilk şok faktörü geçtikten sonra biraz düştü. Ancak, hala %6'dan fazla artış var.