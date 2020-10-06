Mandzukic'e imza parası engeli

Aboubakar'ın ardından bir santrfor transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, transferin son gününde Mario Mandzukic'le görüşse de futbolcunun imza parası isteği nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, transfer dönemi de beklenenin altında geçti.

SON GÜNE KADAR UĞRAŞILDI

Mali şartlar nedeniyle transfer pazarında yeterince etkili olamayan siyah-beyazlılarda, geçtiğimiz hafta Vincent Aboubakar transfer edilerek santfor mevkisine takviye yapılmıştı.

Kamerunlu futbolcunun ardından hücum hattını bir golcüyle daha takviye etmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic'in transferini futbolcu cephesinden gelen fahiş istekler nedeniyle gerçekleştiremedi.

Yaklaşık 10 gündür süren pazarlıkların ardından, transferin son günü bir kez daha masaya oturan iki taraf, imza parası konusunda anlaşma sağlayamadı.

İMZA PARASI İSTEDİ, TRANSFER YATTI

Yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 2 senelik anlaşma ve 3 milyon euro imza parası isteyen Mandzukic'in senelik ücret ve sözleşme süresi için talebi kabul görse de Beşiktaş imza parası ödemeyi kabul etmeyince, Beşiktaş yönetimi masadan kalktı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, ''Bu ekonomik koşullar altında kimseye imza parası ödemem, gerekirse başka golcü almayız.'' ifadelerini kullandığı belirtildi.