Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanında kazandı

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1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı, konuk ekip Manisa FK 3-2'lik skorla kazandı.

MANİSA FK, 3 PUANI ALDI

Manisa FK 15. dakikada Oğuz Gürbulak, 28. dakikada Demba Diallo ve 37. dakikada Muhammed Kiprit ile 3-0 öne geçti ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 67. dakikada Paulinho, 70. dakikada ise Marco Paixao ile üst üste 2 gol buldu. Buna rağmen geri dönüş yapamadı ve mücadele 3-2 Manisa FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.

BANDIRMASPOR, 12 MAÇ SONRA YENİLDİ

Bandırmaspor, ligde 12 maç sonra mağlup oldu. Manisa FK ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, 33 puanda kaldı ve lider Kocaeli ile puan farkı 5 oldu. Manisa FK ise puanını 26'ya çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Pendikspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.