Manisa FK deplasmanda Sakaryaspor'u devirdi

Haber Merkezi
1.Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'yi konuk etti.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Muhammed Enes Kiprit ile 65. dakikada Demba Diallo attı.
Sakarya'nın sayısını 90+2. dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti.
PUANINI 29 YAPTI
Bu sonuçla puanını 29 yapan Manisa FK, ligdeki bir sonraki maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
26 puanda kalan Sakaryaspor ise Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.
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