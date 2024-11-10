Manisa FK, Erzurumspor FK karşısında galip geldi

Haber Merkezi
1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Manisa FK oldu.
Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.
MANİSA FK, 3 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Manisa FK 17 puana yükselirken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Erzurumspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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