Manisa FK, Erzurumspor FK karşısında galip geldi
Haber Merkezi

1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Manisa FK oldu.

Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.

MANİSA FK, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Manisa FK 17 puana yükselirken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Erzurumspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor