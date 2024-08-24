Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü evinde devirdi

1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Karşılaşmada goller 23. dakikada Ramirez ve 43.dakikada Fofana'dan geldi.
Fatih Karagümrük: 0 - Manisa FK: 2
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Kadir Akıllı
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 73 Çağtay Kurukalıp), Doh (Dk. 56 Tarık Tuğyan), Camacho (Dk. 77 Baran Demiroğlu), Adnan Uğur, Dovedan (Dk. 73 Ömer Faruk Gümüş), Ahmet Sivri (Dk. 55 Göktan Gürpüz), Wesley
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Cissokho, Enes Kiprit (Dk.69 Diallo), Ramirez (Dk. 59 Kadir Kaan Yurdakul) Fofana (Dk. 80 Efe Taylan Altunkara), Wriedt (Dk. 59 Osuji)
Goller: Dk. 23 Ramirez, Dk. 43 Fofana (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 35 Kaan Kanak (Manisa FK)
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