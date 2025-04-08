Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
MANİSA FK GERİ DÖNDÜ
Amed Sportif Faaliyetler, 36. dakikada Uğur Adem Gezer ve 44. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
Manisa FK, 62. dakikada Oğuz Gürbulak'ın penaltı golü ve 76. dakikada Demba Diallo'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Manisa FK 38, Amed Sportif Faaliyetler 48 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Amed Sportif Faaliyetler, bu kez Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış