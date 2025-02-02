Manisa FK ile Fatih Karagümrük yenişemedi

1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Manisa FK'nın gollerini 8. dakikada Daniel Ramirez ve 18. dakikdaa Umut Erdem kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 34. dakikada Talha Ülvan ve 38. dakikada Marius Tresor Doh kaydetti.
Manisa FK'de ilk golü kaydeden Diego Ramirez 90+2'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İKİ TAKIM SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 39 puana yükseltirken, Manisa FK 30 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Adanaspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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