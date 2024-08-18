Manisa FK ile Sakaryaspor puanları paylaştı

Haber Merkezi
1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, Sakaryaspor'u ağırladı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Sakaryaspor'un Murat Akpınar'ın 23. dakikada attığı golle ilk yarıyı üstün kapattığı maçta Manisa FK, 48 ve 62. dakikalarda Moryke Fofana'nın attığı gollerle öne geçti.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI
90. dakikada Max Gradel'in penaltı vuruşundan skoru eşitleyen Sakaryaspor'da Kahraman Demirtaş, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından ilk puanını kazanan Manisa FK, ligdeki bir sonraki maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Puanını 2 yapan Sakaryaspor ise Amedspor'u konuk edecek.
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