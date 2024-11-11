Manisa FK lideri devirdi

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TFF 1'inci Lig'de iyi başladığı sezonda üst üste 3, son 5 haftada ise 4 mağlubiyetle sarsılan Manisa Futbol Kulübü, evinde lider Erzurumspor'u koltuktan ederek milli araya mutlu girdi.

Son 6 maçtır bileği bükülmeyen rakibini 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip hem moral tazeledi hem de alt sıralardan uzaklaşıp Play-Off yarışına yeniden ortak oldu. Manisa FK, 12 maç sonunda Play-Off barajının 2 puan gerisinde 17 puanla 10'uncu sıraya tırmandı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş maçın ardından, "Biz üç haftadır mağlup oluyoruz ama gerçekten oyun içerisinde çok iyi konsantre olan bir ekip ve çok iyi bir oyun, bir takım vardı. Fakat sadece sonuç alamıyorduk. Şimdi bu hafta da aynı oyunu devam ettirip, aynı mücadele gücünü devam ettirip skor aldık ve bundan çok mutluyuz. Oyuncu grubu içeride çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Üç maç sonrasında ve sonucu galibiyetle aldığımız için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

BAŞKANDAN FAIR-PLAY

Manisa Futbol Kulübü ile Erzurumspor FK arasında oynanan maçın ardından Başkan Yasemin Buket Aktan, bu sezon başlattığı Fair-Play geleneğini sürdürdü.

Yasemin Buket Aktan, maçın ardından Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'a kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Ahmet Dal ise Aktan'a Erzurumspor FK hediye paketi verdi.