Manisa FK, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı 1. Lig ekiplerinden Manisa FK yönetimi, Teknik Direktör Osman Özköylü ve İdari Direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

İHA

Sezona Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başlayan 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kötü gidişatı durdurabilmek için 23 Ekim tarihinde Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırarak 25 Ekim tarihinde Osman Özköylü ile anlaşmaya varmıştı.

Manisa FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile çıktığı son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Manisa FK, 1. Lig’in ilk yarısını 19 puanla 11. sırada tamamladı.

"Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Osman Özköylü ve Nderim Nexhipi’ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)