Manisa FK, Pendikspor karşısında iki golle güldü

Haber Merkezi
1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Manisa FK oldu.
2 GOLLÜ GALİBİYET
Manisa FK'nın golleri, 24. ve 74. dakikada Georgi Minchev'den geldi. Moryke Fofana, yaptığı iki asistle maçta yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, 4 maç aradan sonra ligde galip geldi. Pendikspor ise ligde son 6 maçtaki 4. yenilgisini aldı.
MANİSA FK, KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI
Manisa FK, aldığı galibiyetle birlikte 37 puana yükselerek maç fazlasıyla küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı. Pendikspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.
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