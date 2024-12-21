Manisa FK, Şanlıurfaspor'u iki golle geçti

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1. Lig 17. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-1'lik skorla kazandı.

MANİSA FK, EVİNDE KAZANDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miraç Acer (k.k), 60. dakikada Armin Hodzic kaydetti. Şanlıurfaspor'un tek golü ise 78. dakikada Kaan Kanak'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

ŞANLIURFASPOR'UN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Manisa FK bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Şanlıurfaspor ise son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Çorum FK ile oynayacak. Manisa FK ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.