Manisa FK, Yeni Malatyaspor'a 6 attı

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1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 6-0'lık skorla konuk takım Manisa FK oldu.

Manisa FK'nın golleri; Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez (2), Georgi Minchev ve Bartu Göçmen'den geldi.

MANİSA FK, 3 MAÇ ARADAN SONRA GALİP GELDİ

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligde 3 maç sonra ilk kez kazanırken Yeni Malatyaspor ise ligde üst üste 25. mağlubiyetini aldı.