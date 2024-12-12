Manisa FK yönetimi istifa etti!

İHA

Manisa’nın en önemli marka değerlerinden bir olan ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcular ile uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden, yaşadığı mali krizler sonrası Manisa Süper Amatör Küme’ye kadar gerileyen Manisaspor ile 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü birleşecek.

Geçtiğimiz günlerde her iki kulüp yöneticilerinin bir araya gelerek yaptığı görüşmenin ardından Manisa FK Yönetimi, bugün yazılı bir açıklama yayınlayarak, sürecin doğru ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için istifa ettiklerini duyurdu.

"ORTAYA ÇIKACAK SÜRECİN ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Manisa FK yönetiminden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: