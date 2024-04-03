Manisa FK’da 4. Levent Devrim dönemi başladı 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Levent Devrim oldu. İmza töreninde konuşan Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İHA

Manisa Futbol Kulübü sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Teknik Direktör Levent Devrim için imza töreni gerçekleştirdi.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

"Her şey çok güzel olacak bundan emin olsunlar"

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Levent Devrim, şu ifadeleri kullandı:

Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey çok güzel olacak bundan emin olsunlar.

Başkan Aktan: "Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir"

Levent Devrim’e görevinde başarılar dileyen Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ise, şunları dedi:

Levent Devrim bu kulüp için önemli ve değerli bir isim. Birlikte çok önemli işler yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu sürecin sabırla üstesinden geleceğiz. Manisa Futbol Kulübü olarak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için çok çalışacağız. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum

Devrim daha önce 2017-2019 yılları arasında o zaman ismi Manisa BBSK olan kulüpte 2019-2020 yılları ve 2022 yılında da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)