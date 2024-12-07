Manisa FK'da Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi

AA & Ensonhaber
1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de 1-0 kaybedilen Çorum FK maçından sonra istifa eden teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifası kabul edildi.
Manisa FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Ahlatcı Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
15 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI
Manisa FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 15 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 17 puan topladı.
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