Manisa FK'da John Mary şoku

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1'inci Lig'de bu hafta düşme hattındaki Adanaspor'a alt sıralarla bağını koparıp son 2 maçta korkulu rüya görmeme hedefiyle konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde John Mary sezonu kapattı.

Yırtık tespit edildi

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilerek 12 maçta 2 golle oynayan Kamerunlu forvetin kasığında yırtık tespit edildiği açıklandı.

Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz John Mary'nin çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda kas hasarı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan John Mary'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir.