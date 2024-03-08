Manisa FK'da Kerim Frei, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
DHA

1'inci Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'ya sol kanat oyuncusu Kerim Frei'dan kötü haber geldi.

Gurbetçi futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ve 3 hafta takımdan ayrı kalacağı duyuruldu.

"Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Kerim Frei'ın çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Kerim'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir.

Deneyimli oyuncu gelecek hafta oynanacak Çorum FK ve bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakalarını da kaçıracak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)