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Manisa FK'da Moryke Fofana farkını gösterdi

Manisa FK'da Moryke Fofana farkını gösterdi 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'nın yeni transferi Moryke Fofana, Sakaryaspor'la oynanan ve 2-2 sona eren maçta kaydettiği iki şık golle kalitesini gözler önüne serdi.