Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
İHA

1. Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle 28 Aralık 2023 tarihinde Manisa FK'da göreve başlayan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son olarak dün akşam da Bodrum FK'ya evinde 1-0 yenilen Manisa FK'da yönetim, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

"Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Dalcı’ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)