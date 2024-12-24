Manisa FK'da teknik direktör Hakan Şapçı imzayı attı

DHA

1'inci Lig'de aldığı üst üste 2 galibiyetin ardından ilk yarıyı 23 puanla 11'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, prensipte anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan ile sözleşme imzaladı.

"ÇOK GÜZEL HAYALLERİMİZ VAR"

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde resmen siyah-beyazlıların başına geçen Şapçı, şunları dedi:

Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız.

"İKİNCİ YARIDA ZORLU BİR LİG MARATONU OLACAK"

Manisa'da doğduğunu hatırlatan Şapçı, şu şekilde konuştu:

Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. İkinci yarıda zorlu bir lig maratonu olacak. Güzel hayallerimizi hayata geçirmek için hepimiz çok gayret edeceğiz.

"HAKAN HOCAMIZA VE EKİBİMİZ GÜVENİYORUZ"

Sportif direktörlük görevine getirilen Serkan İşyapan ise Hakan Şapçı ile başarıyı yakalayacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hakan Şapçı hocamız, Manisamızın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hakan hocamıza ve ekibine güveniyoruz.

Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'dan ayrılarak 1'inci Lig'de Manisa FK'nın başına geçen Hakan Şapçı, siyah-beyazlıları daha önce amatörden çıkarmıştı.

Serkan İşyapan da kulüpte daha önce aynı görevde bulunmuştu.