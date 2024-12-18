Manisa FK'dan taraftara hediye

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Manisa Futbol Kulübü, geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yenerek kötü gidişe dur dediği karşılaşmada, takımı yalnız bırakmayan tek taraftarını unutmadı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıları deplasman tribününden destekleyen Kaan Karakuzu, kulüp yönetimi tarafından özel olarak ağırlandı.

BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR VE HEDİYE

Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, kulübe davet ettiği Kaan Karakuzu’ya anlamlı bir jest yaptı. Aktan, galibiyet coşkusuna ortak olan Karakuzu'ya teşekkür ederek, kulübün "Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz" sloganıyla tasarlanan formasını hediye etti. Manisa FK’yı desteklemekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kaan Karakuzu, Başkan Aktan’a teşekkür ederek takıma başarılar diledi.

MANİSA FK’DA YENİ DÖNEM

Manisa FK, geçtiğimiz hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Süper Amatör Lig'deki Manisaspor arasında yaşanan anlaşmazlıkları sona erdirerek birleşme yolunda önemli bir adım attı. Kulüp yönetimi, takımın geleceğini güvence altına almak amacıyla istifa kararı alarak yeni bir dönemin kapılarını araladı.