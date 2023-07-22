Manisa FK'ya Adana Demirspor morali 1. Lig takımı Manisa FK, Süper Lig'in köklü takımı Adana Demirspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleyi de Ege temsilcisi 3-2 kazandı.

DHA

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Bolu kampında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Adana Demirspor’u Oğuz Gürbulak, Marvin Gakpa ve Bedirhan Altunbaş’ın golleri ile 3-2 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini ise Cherif Ndiaye ve Yusuf Sarı kaydetti.

Mücadeleyi Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve İdari Direktör Nderim Nexhipi de takip etti. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki takım, mücadeleye Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Ayberk Karapo, David Domgjoni, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Tugay Kacar, Oğuz Gürbulak, Marvin Gakpa, Kerim Frei ve Ballou Tabla ilk 11'i ile başladı.