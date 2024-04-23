Manisa'nın, iki önemli takımı da artık amatör ligde Manisa'nın önemli marka değerlerinden biri olan Manisaspor'un, 2020-2021 sezonunda Amatör Lig'e düşmesinin ardından Süper Lig'de 7 sezon boyunca oynayan, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sahibi bir başka Manisa temsilcisi Akhisarspor da ligin bitimine 1 hafta kala Manisaspor'la aynı akıbeti yaşadı.

İHA

Yaşanan mali sıkıntıların ardından Manisa'nın, Süper Lig'de oynayan 2 efsane takımından Manisaspor 2020-2021 sezonunda, Akhisarspor da 2023-2024 sezonunda profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek.

Manisa'nın 2 köklü kulübünden Manisaspor, son iki sezondur Manisa Süper Amatör Lig'de varlık mücadelesi verirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alacak.

Önce Manisaspor ardından Akhisarspor

Süper Lig'de 6 sezon yer alan ve Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandıran Manisaspor, içine düştüğü mali sıkıntıların ardından transfer yasakları ve puan silmelerle mücadele ederken, 2020-2021 sezonunda önce Bölgesel Amatör Lig'e ardından da Süper Amatör Lig'e kadar düştü.

Son iki sezondur altyapı oyuncularıyla Manisa Süper Amatör Lig'de boy gösteren Manisaspor, ligi 7. sırada tamamlayarak önümüzdeki sezonda da yoluna devam edecek.

Manisaspor'un ardından Süper Lig'de 7 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen, Türkiye Kupası ve Süper Kupası'yı birer kez müzesine götüren Akhisarspor'un da TFF 3. Lig'in bitimine bir hafta kala BAL'a düştü.

Akhisarspor, profesyonel ligdeki son maçını 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)