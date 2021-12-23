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    Manuel Fernandes, Kayserispor'dan ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Manuel Fernandes, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:29
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    Manuel Fernandes, Kayserispor'dan ayrıldı

    Kayserispor'da Manuel Fernandes, sözleşmesini tek taraflı feshederek Kayseri'den ayrıldı.

    TEK TARAFLI FESHETTİ

    Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılarla kontratı bulunan Portekizli oyuncu, disiplinsiz davranışları nedeniyle uzun zamandır kadroda yer alamıyordu. Yönetim tarafından alınan karar ile alt yapıya gönderilen Manuel Fernandes, sözleşmesini tek taraflı feshederek kentten ayrıldı.

    Kayseri'den ayrılarak ülkesi Portekiz'e giden Fernandes, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta da forması giymişti.

    Manuel Fernandes, Kayserispor dan ayrıldı #1

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