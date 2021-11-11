Euro
11.3741
0.67%
Dolar
9.9102
0.7%
Altın
592.35
1.02%
Borsa
1.641
1.03%
Bitcoin
644.300
-1.47%
BTXN Coin
21.24
-8.44%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Manuel Fernandes neden kadro dışı bırakıldı

    Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes'in, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manuel Fernandes neden kadro dışı bırakıldı

    Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in, disiplinsiz davranışları ve Portekizce küfürler etmesinden dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

    "PORTEKİZCE KÜFÜRLER ETTİ"

    Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi.

    Manuel Fernandes neden kadro dışı bırakıldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir