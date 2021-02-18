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    Manuel Fernandes spor salonunda çalışıyor

    Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, çalışmak için tesislere gitmiyor. Portekizli futbolcu, spor salonunda çalışırken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 12:44
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    Manuel Fernandes spor salonunda çalışıyor

    Süper Lig ekibi Kayserispor'a sezon başında transfer olan ancak bekleneni veremeyen Manuel Fernandes'e kulüp aranıyor.

    Kadro dışı bırakıldıktan sonra Başkan Berna Gözbaşı ile ipleri koparan Fernandes, özel bir spor salonunda kondisyon yaparken görüntülendi.

    Tesislere gitmeyen 35 yaşındaki oyuncu için yönetimin bazı kulüplerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.

    GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

    Kayserispor'da alacaklarını zamanında alan Fernandes, özel bir spor salonunda çalışmak yaparken kendisini görüntülemek isteyen kişilere, 'no no' (hayır) diyerek geri çevirdi.

    Manuel Fernandes spor salonunda çalışıyor #1

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