Manuel Neuer'in başarılarla dolu kariyeri

Bayern Münih'in yıldız kalecisi Manuel Neuer'in 6 yaşındayken özgüven kazanması için oyuncak ayısıyla maçlara geldiği öğrenildi. Bu hareketten sonra dünya futbolu efsane bir kaleci kazandı.

Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli kaleciler arasında yer alan Manuel Neuer'in ilginç hayat hikayesi de dikkat çekiyor.

ÖZGÜVEN KAZANMASI İÇİN OYUNCAK AYI FORMÜLÜ

Schalke 04'ün minik takımında oynadığı yıllarda gol yedikten sonra gözyaşlarını tutamayan 6 yaşındaki Neuer'e o dönemki hocaları özgüven kazanması için çok sevdiği oyuncak ayısını maçlara getirmesi için izin vermişti.

Neuer'in çocukken çekilen görüntüleri - İZLE

Bu hareketin ardından yavaş yavaş kendisini bulan Alman file bekçisi 25 yaşında Bayern Münih'e transfer olarak tarihin en iyi kalecileri arasında yerini aldı.

LİBERO KALECİ ÖZELLİĞİNİ DÜNYAYA TANITTI

Özgüvenli tavırlarıyla dünya futboluna libero kaleci sistemini tanıtan Neuer, birçok gencin de idolü olmayı başardı.

KALE AĞLARINI SÖKTÜ

Dün oynanan PSG-Bayern Münih maçında karşı karşıya çok net kurtarışlar yapan tecrübeli file bekçisi takımına adeta bir Şampiyonlar Ligi kupası daha hediye etti.

Mbappe, Di Maria, Neymar gibi yıldızlara geçit vermeyen Neuer, maç sonu kale ağlarını sökerek yanında götürmüştü.

GEÇMİŞİ KUPALARLA DOLU

Kariyeri başarılarla dolu olan 34 yaşındaki file bekçisi, 2 kez yılın futbolcusu seçilirken 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 8 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası şampiyonluğu ve 4 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.