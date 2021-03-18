Maradona vergi kaçırma suçlamasından aklandı

25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane Armando Diego Maradona, ölümünden dört ay sonra vergi kaçırma suçlamasından aklandı.

Futbol efsanesi Diego Maradona hakkındaki 30 yıllık dava süreci sonuçlandı.

Vergi kaçmaktan yargılanan Maradona için mahkeme kararını açıkladı. İtalya Yüksek Mahkemesi, efsane ismin vergi affına hak kazanması gerektiğine karar verdi.

Maradona, Napoli forması giydiği 1991 yılında 2,5 milyon sterlinlik bir vergiyle suçlanmış, toplam faizle birlikte bu rakam 34 milyon sterline yükselmişti.

Soruşturma kapsamnında polis 2006 yılında Maradona'nın değerli küpeleri ve bir Rolex saatine el koymuştu.

"ŞEREF VE HAYSİYETİNİ GERİ VERDİLER"

Karar sonrası avukat Angelo Pisani; "Bu karar nihayet bir şampiyona şeref ve haysiyetini geri veriyor. Her zaman masum olduğunu biliyordu." dedi.