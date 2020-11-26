Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 1999 yılında Türkiye'ye gelip Çarkıfelek programına katılmıştı.

Diego Armando Maradona...

Futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da yıllarca gündemden düşmeyen Arjantinli efsane, dün akşam kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Türk takımları arasında sadece Galatasaray'a karşı hazırlık maçında oynayan Maradona, Türkiye'ye bir de Çarkıfelek programı için gelmişti.

OKTAY'LA TOP OYNAMIŞTI

1999 yılında programa yarışmacı olarak katılan Arjantinli isim, o dönem Beşiktaş forması giyen Oktay Derelioğlu ile karşılıklı top sektirmişti.

İşte o programdan görüntüler:

Maradona'nın Çarkıfelek programındaki görüntüleri - İZLE