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    Maradona'nın Çarkıfelek programındaki görüntüleri

    Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 1999 yılında Türkiye'ye gelip Çarkıfelek programına katılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 15:56
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 16:13
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    Maradona'nın Çarkıfelek programındaki görüntüleri

    Diego Armando Maradona...

    Futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da yıllarca gündemden düşmeyen Arjantinli efsane, dün akşam kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

    Maradona nın Çarkıfelek programındaki görüntüleri #1

    Türk takımları arasında sadece Galatasaray'a karşı hazırlık maçında oynayan Maradona, Türkiye'ye bir de Çarkıfelek programı için gelmişti.

    OKTAY'LA TOP OYNAMIŞTI

    1999 yılında programa yarışmacı olarak katılan Arjantinli isim, o dönem Beşiktaş forması giyen Oktay Derelioğlu ile karşılıklı top sektirmişti.

    İşte o programdan görüntüler:

    Maradona'nın Çarkıfelek programındaki görüntüleri - İZLE

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