Maradona'nın milyon dolarlık forması

Arjantinli futbol yıldızı Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda giydiği formaya 4 milyon dolarlık teklif geldi.

Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona, 1986'da Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçında iki gol attı. Arjantinli efsanenin bu maçta attığı ilk gol, "Tanrı'nın Eli" olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Maradona daha sonra, bu ikonik golün "Biraz Maradona'nın başıyla, biraz da Tanrı'nın eliyle" atıldığını söyledi.

Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre sürerek ağları havalandırmıştı.

Satma zamanı geldi

Maçtan sonra Maradona, İngiliz oyuncu Steve Hodge ile formaları değiştirdi. 20 yıl boyunca formayı İngiltere'de bir müzeye kiralayan Hodge, artık satma kararı aldı.

20 Nisan’da online olarak satışa çıkarılan ürüne teklifler, 4 Mayıs'a kadar geçerli olacak. 4 Mayıs'ta açık artırmanın kapanmasıyla birlikte forma yeni sahibinin olacak.

4 milyon sterlinlik bir teklif geldi

İlk defa satışa sunulacak formanın 5.2 milyon sterlin ve üstüne alıcı bulması bekleniyor. İkonik forma için şimdiden 4 milyon sterlinlik bir teklif gelmiş durumda. Müzayede şirketinden bir yetkili, formanın dünyadaki en önemli spor hatıra öğelerinden biri olduğunu iddia etti.

Dalma Maradona formayı yalanladı

Öte yandan Arjantinli efsanenin 3 kızından en büyüğü olan Dalma Maradona, açık artırma ile satılacak ikonik formanın babasının golü attığı esnada giydiği forma olmadığını öne sürdü. Müzayedeyi düzenleyecek olan şirket ise Dalma Maradona'nın söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.