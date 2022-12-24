Marc Bartra: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

Trabzonspor'un İspanyol savunmacısı Marc Barta, Fenerbahçe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu. Bartra, "Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik". dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

Trabzonspor'da Marc Bartra, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

"Koruyucu tedavi yeterli olmadığı için ameliyat oldum"

Deneyimli savunma oyuncusu, "Ameliyat olmayacaktım ama nefes almakta sorun yaşıyordum. Hazırlık maçlarını kaçırıp, lige yetişecektim. Koruyucu tedavi yeterli olmadığı için ameliyat oldum." dedi.

"Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik"

Bartra, konuşmasını, "Çok ama çok mutluyum. 3 puandan öte, bu yapabilme gücünü gösterdik. Arada çok büyük çalıştık. Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sahada her şeyi çok iyi uyguladık." sözleriyle tamamladı.