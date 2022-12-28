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    Marc Bartra, kırmızı kartla oyun dışında kaldı

    Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile karşılaştığı mücadelede 45+3. dakikada kırmızı kart gören Marc Bartra takımını 10 kişi bıraktı.
    • 28.12.2022 - 21:17
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 22:25
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    Marc Bartra, kırmızı kartla oyun dışında kaldı

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

    Bordo-mavililerde Marc Bartra, 45+3. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada dengesini kaybetti ve yerde kaldı. Karagümrük'te Fabio Boroni müthiş bir zamanlamayla topu kaptı.

    Bartra doğrudan kırmızı gördü

    Kaleciyle karşı karşıya kalan Borini'yi arkadan çeken Bartra, mutlak gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü. Marc Bartra, kariyerinde ilk kez bir lig maçında kırmızı kart gördü.

    Marc Bartra, kırmızı kartla oyun dışında kaldı #1

    Maçta gol atmıştı

    Mücadelenin 20. dakikasında İspanyol oyuncu takımının golünü kaydetmişti. Bartra attığı golle bu sezonki ikinci golünü attı.

    Marc Bartra, kırmızı kartla oyun dışında kaldı #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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