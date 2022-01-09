Marca, Arda Turan'la dalga geçti

İspanyol gazetesi Marca, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan'ın formsuz görüntüsünü eleştirdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından taraftarlar oyunculara, yönetime ve teknik ekibe tepki gösterdi.

Bu maçta uzun zamandır forma giyemeyen Arda Turan da dönüş yaptı. Turan'ın fiziksel görüntüsü eleştiri topladı.

İspanyol basınından Marca da Turan'ın görüntüsünü tiye aldı.

"ARDA TURAN'IN ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜ"

Marca'da yapılan haberde, "Eski Atletico ve Barça oyuncusu Arda Turan, takımı Galatasaray'ın Girensunspor'a mağlubiyetinde sahaya geri döndü... Ancak onun hakkında dönüşünden çok etkileyici görüntüsü konuşuldu.

19 Ağustos'tan beri ayak bileğindeki bağ sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Arda, profesyonel bir futbolcu için çok şey kaçıran bir imajla Türkiye Süper Ligi'nde yeniden boy gösterdi.

“GALATASARAY’DA FUTBOLUN TADINI ÇIKARMAYI UMUYOR”

Arda, fazladan birkaç kilo ile formsuz ve uyum sağlaması gerektiğini gösterdi.

Bu Ocak ayında 35 yaşına girecek olan Türk orta saha oyuncusu, hayatının takımı olan Galatasaray'a geri döndü ve orada hala futbolun tadını çıkarmaya devam etmeyi umuyor." ifadeleri kullanıldı.